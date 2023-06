Mtb Marathon 2023: ecco dove e come sarà sospesa la circolazione

Sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia in occasione della gara ciclistica agonistica di Mtb “Marathon Of Finale Outdoor Region”, prevista per il domenica 4 giugno, con partenza da Finalborgo alle 7.30 circa e arrivo a Finalborgo alle 17.30 circa, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione. Lo ha disposto la Prefettura di Savona con la seguente scansione temporale:

40 minuti tra il passaggio della macchina recante il cartello di inizio gara e quello di fine gara tra Finale e Rialto per circa 10 Km che interessa la S.P. 17 da Porta Testa a Finalborgo fino al bivio per Via Inomonte a Rialto Via Vene e Via Melogno a Rialto S.P. 17 da Via Melogno Località Bianchi a Via Melogno Località Cheirano;

60 minuti tra il passaggio della macchina recante il cartello di inizio gara e quello di fine gara sul tratto di strada del Comune di Vado Ligure frazione Segno per circa 2 Km che interessa Via Contrada, Via Peluffo, Via Bixio, Via S. Bernardo fino al bivio per Via degli Olivi;

60 minuti tra il passaggio della macchina recante il cartello di inizio gara e quello di fine gara sul tratto di strada del Comune di Vado Ligure frazione Valle di Vado Ligure per circa 2 Km. che interessa Via Carrara, Via Emilia, Via Piave, Via Caviglia, Via Viglietta;

60 minuti tra il passaggio della macchina recante il cartello di inizio gara e quello di fine gara sul tratto di strada del comune di Feglino per circa 4 Km. che interessa Via Generale Caviglia, Via Concezione, Via S. Giacomo, Via Pellico, Via Santuario Via Rocche Bianche, S.P. 27 da Via Rocche Bianche a località Ca de Cia;

60 minuti tra il passaggio della macchina recante il cartello di inizio gara e quello di fine gara sul tratto di strada del comune di Finale Ligure per circa 2 Km che interessa strada delle Ville e Strada di Case Valle;

chiusura del traffico per tutta la giornata del 4 giugno sul tratto di strada del comune di Finale Ligure per circa 200 metri, via Fiume;

60 minuti dal passaggio del mezzo di apertura gara lungo il tratto di strada comunale Tosse – Vado.

Durante il periodo di sospensione della circolazione, sarà vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara e deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strada o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla, rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.