Quali sono i migliori tipi di scommesse Sportaza?

Chiunque pensi che la propria esperienza di scommesse online si riduca alla scelta della squadra vincente si sbaglia. I migliori siti di scommesse al giorno d'oggi offrono una moltitudine di opzioni, come la doppia chance, i totali, gli handicap e molto altro ancora.

All'inizio, se siete alle prime armi con questo tipo di scommesse potreste avere qualche difficoltà con scommesse Sportaza.com/it/, ma presto vi renderete conto che sono molto vantaggiose. Alcune di esse vi permettono di aumentare il vostro potenziale di guadagno e di ridurre al minimo il rischio di perdere denaro.

In questo articolo scoprirete i principali tipi di scommesse disponibili, da quelle più semplici a quelle che richiedono conoscenze tecniche. Studiateli tutti con attenzione per essere ben preparati quando decidete dove investire il vostro denaro.

Moneyline

La scommessa singola, nota anche come moneyline, è molto facile da capire e da usare. Basta scegliere quale squadra vincerà la partita o se ci sarà un pareggio.

Grazie alla sua semplicità, è una buona opzione per chi sta muovendo i primi passi in questo settore. È infatti un ottimo modo per iniziare.

Tuttavia, è necessario conoscere lo sport e il giocatore/squadra su cui si intende scommettere. Altrimenti, finirete per sprecare il vostro denaro.

Doppia chance

Le scommesse a doppia chance sono un ottimo modo per minimizzare il rischio. Offre due possibili esiti: la vittoria della squadra di casa e il pareggio, ad esempio. Lo scommettitore vince se uno dei due risultati si avvera.

È uno dei tipi di scommesse Sportaza meno rischiosi e chi lo sceglie ha più possibilità di vincere, dato che i risultati possibili sono due invece di tre.

Il rovescio della medaglia è che i margini di profitto sono esigui. Nelle scommesse, più si rischia, più si può potenzialmente vincere.

Over/Under

Questo è uno dei modi più interessanti per scommettere, soprattutto su calcio e basket. Qui non importa chi vince la partita, ma il punteggio finale.

Nel caso del calcio, scommettere sul totale dei gol della partita significa prevedere se il punteggio sarà superiore o inferiore a un certo numero di gol. In genere, la linea è fissata a 2,5 gol.

Quindi se si affrontano due squadre ad alto punteggio con una difesa mediocre, tanto vale puntare sull'over.

Multipli

Conosciuta anche come scommessa cumulativa o combinata, la scommessa multipla consiste nel puntare su più eventi. Per vincere, tutti gli eventi devono essere previsti con precisione. In altre parole, o tutto o niente.

Queste scommesse Sportaza possono essere effettuate con due o più eventi in una partita - la vittoria di una delle squadre e l'indicazione del giocatore che segnerà un gol, per esempio.

È anche possibile piazzare una scommessa multipla mescolando il punteggio esatto, il totale dei gol della partita, il numero di ingaggi, il numero totale di calci d'angolo e così via. Le possibilità sono infinite.

Esiste anche la possibilità di combinare diversi mercati e persino diversi sport. Ad esempio, si vuole scommettere sull'UFC e ci sono due incontri nel prossimo fine settimana. Si può piazzare una scommessa combinata cercando di puntare sui due vincitori.

Questo tipo di scommessa è molto più rischiosa, ma se risulta vincente, i profitti saranno molto più elevati rispetto alla scommessa tradizionale, poiché tutti i guadagni vengono sommati.

Si tratta di una buona scelta se si vuole scommettere su due partite con chiari favoriti in cui le quote sono nella migliore delle ipotesi medie.

Testa a testa

Le scommesse Sportaza testa a testa sono particolarmente utili negli sport in cui più giocatori competono nella stessa gara, come l'atletica o la Formula 1, dove è possibile scommettere che l'atleta A avrà un piazzamento migliore rispetto all'atleta B.

Ad esempio, nella F1 chi vincerà il GP di Monaco, Lewis Hamilton o Max Verstappen? Il principio è lo stesso per gli scontri tra associazioni o selezioni.

Alle Olimpiadi, ad esempio, è possibile scommettere che il Paese X finirà la gara davanti al Paese Y, sia in una competizione individuale che a squadre.