Savona, riqualificazione di Corso Italia dal 10 giugno previsto l'allestimento del cantiere

A partire da martedì 10 giugno inizierà l’allestimento del cantiere della Giuggia Costruzioni, (la società che ha vinto l'appalto) per i lavori di riqualificazione del tratto pedonale di Corso Italia, compreso tra via Paleocapa e via De Vegerio.

Con l’avvio dei lavori, l’area sarà delimitata da transenne e dispositivi luminosi regolari, al fine di garantirne la visibilità anche nelle ore notturne. A fianco del cantiere verrà inoltre realizzato un percorso pedonale sicuro, protetto e ben segnalato, con una larghezza non inferiore a un metro e cinquanta, per consentire il passaggio in condizioni di sicurezza. Sarà naturalmente garantito anche l’accesso alle proprietà private lungo il tratto interessato.

L’intervento prevede il rifacimento totale dei sottoservizi stradali, comprese le reti per lo smaltimento delle acque bianche e nere, fino al completo rinnovo della rete dell’acquedotto. Oltre a questi lavori strutturali, il progetto comprende anche la rimozione dell’asfalto e la sua sostituzione con una nuova pavimentazione in pietra, realizzata in continuità e alla stessa quota dei marciapiedi esistenti, per favorire una maggiore uniformità e accessibilità.

Sono previsti inoltre nuovi arredi urbani, tra cui due lunghe panche con sedute in legno: una sarà posizionata nella parte iniziale della via, in direzione di via Battisti, e l’altra nei pressi del passaggio che collega con via dei Mille. È prevista anche una riqualificazione del verde, che sarà valorizzato attraverso l’ampliamento delle aiuole, e un completo rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica. Infine, verrà regolamentato l’accesso alla via mediante l’installazione di dissuasori di tipo pilomat.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 914 mila euro, coperto in parte da un contributo regionale a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione per un totale di 500 mila euro, e per la restante parte da risorse comunali.