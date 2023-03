Bonus pubblicità 2023: al via le prenotazioni. Investi con Savonanews

Apre oggi lo sportello per accedere al bonus pubblicità per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2023. L’invio delle comunicazioni per prenotare il credito d’imposta è possibile da oggi 1° fino al 31 marzo 2023.

Imprese, professionisti ed enti non commerciali quest’anno devono confrontarsi con un nuovo quadro regolatorio. La disciplina del credito d’imposta, istituito dall’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, è stata infatti modificata dall’articolo 25-bis del D.L. n. 17/2022.

Due le novità rispetto al triennio 2020, 2021 e 2022: 1) In primo luogo, a decorrere dall’anno 2023 sono agevolati esclusivamente gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line: il credito d’imposta non è più concesso per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali; 2) Ritorna poi il regime agevolativo ordinario: per accedere all’agevolazione deve essere rispettato il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente.

Chi può presentare la comunicazione - Le comunicazioni per accedere al credito di imposta possono essere presentate da imprese, professionisti ed enti non commerciali che nel 2023 hanno effettuato o intendono effettuare campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale ovvero presso il ROC e dotati del Direttore responsabile.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. A seguito del ritorno del regime ordinario, per prenotare il credito di imposta nel 2023 è necessario: - aver sostenuto nel 2022 analoghi investimenti; - rispettare la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nel 2022.

Per effetto del ripristino del requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, non possono richiedere il credito d’imposta i soggetti che: - nel 2023 registrano un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2022; - nel 2023 registrano un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2022; - iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2023.

Come si presenta la domanda - La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2023 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", a cui si può accedere mediante l’identità SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate. L’invio può essere effettuato direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Cosa indicare - Nella comunicazione deve essere indicato: - l’importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa già effettuati e/o da effettuare nel 2023; - l’importo degli investimenti pubblicitari sulla stampa nel 2022. Gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all’unità: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (esempio: 55,49 diventa 55).

Quali sono le caratteristiche del bonus pubblicità 2023

Chi può accedere al beneficio - Imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che nel 2023 effettuano o intendono effettuare investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

Requisito di ammissibilità - Il bonus spetta a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2023 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2022.