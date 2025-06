Finalborgo, tiglio pericolante nei giardini di Porta Testa: sarà abbattuto e sostituito

A seguito di approfondite verifiche tecniche condotte da ditte specializzate, proseguirà nei prossimi giorni, a Finale Ligure, l'operazione di riqualificazione e manutenzione straordinarie del patrimonio arboreo cittadino, sempre attraverso la rimozione di piante ammalorate e la loro sostituzione o compensazione con la ripiantumazione di nuovi esemplari in loco o su altre porzioni di territorio.

Tra gli interventi più urgenti figura l’abbattimento del tiglio n. 198, situato nel parcheggio dei giardini "Mantero" di piazza Porta Testa. «L’albero era già sotto osservazione da tempo – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco – dopo l’ultimo controllo visivo eseguito nel febbraio 2025, ossia entro la scadenza prevista dal precedente monitoraggio statico, era emersa la necessità di effettuare un’indagine strumentale più approfondita poiché si ipotizzava la presenza di cavità e legno marcio nel colletto. L’analisi, condotta in questi giorni utilizzando il dendrodensimetro, ha purtroppo confermato la presenza di un’ampia cavità interna e la perdita delle caratteristiche meccaniche del legno, ormai non più in grado di garantire la stabilità della pianta. Per questo motivo l’abbattimento, come suggerito dai professionisti, sarà effettuato entro sette giorni, compatibilmente con i tempi tecnici di organizzazione del cantiere.»

Ulteriori interventi si sono resi necessari anche in via Calice, nei pressi della chiesa di San Sebastiano, dove un leccio si trova in condizioni statiche precarie ed espone al rischio i passanti e la viabilità. Infine, verranno rimosse due palme morte: una Butia, posizionata nella parte iniziale di Via Concezione sul lungomare, e una Washingtonia, collocata all’estremità del Molo di Finalpia.

«A malincuore dobbiamo fare i conti con valutazioni tecniche chiare e approfondite giunte dalle ditte esterne incaricate del monitoraggio del nostro patrimonio arboreo, che evidenziano condizioni delle piante purtroppo pericolose per la pubblica incolumità – conclude l'assessore Folco – La sicurezza dei cittadini è per noi una priorità assoluta, anche quando si tratta di intervenire sul patrimonio verde al quale teniamo particolarmente. Con gli uffici abbiamo già attivato un piano di ripiantumazione che interesserà Porta Testa, dove intendiamo intervenire nelle migliori condizioni vegetative possibili, e che continuerà a coinvolgerà anche il lungomare. In questi giorni stiamo individuando le aree più idonee per accogliere nuove alberature, nell’ottica di un rinnovamento attento e sostenibile del verde urbano».