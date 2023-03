Albenga, il progetto per le scuole “Think!” diventa europeo, il sindaco: “Se anche solo un ragazzo si salva, il lavoro è stato premiato”

“Se grazie agli incontri promossi dalla Polizia Locale di Albenga, anche solo un ragazzo trova la forza per chiedere aiuto e uscire da una dipendenza, tutto il lavoro sarà stato premiato” con queste parole il sindaco Riccardo Tomatis commenta “Think!” entrato a far parte del progetto europeo “Frontline Politeia” (per saperne di più clicca QUI).

Questo importante risultato è stato il frutto dell’attività che il Comando di Albenga ha portato avanti con i ragazzi di tutte le scuole superiori cittadine durante l’anno scolastico 2021/2022 e di quanto sta facendo nell’anno scolastico corrente.

“Abbiamo incontrato circa 500 studenti nell’ambito del progetto THINK!, il cui nome è rappresentativo del fine principale dello stesso, cioè quello di invitare gli studenti a crearsi un pensiero autonomo e personale per avere una ‘cassetta degli attrezzi’ che permetta loro di essere pienamente consci del fenomeno delle dipendenze - spiega l’ispettore Gianluca Dagnino, responsabile del progetto -. Lo scorso anno, grazie ai nostri incontri, 6 ragazzi hanno trovato la forza di chiedere un supporto rivolgendosi al consultorio di Albenga – prosegue Dagnino -. Questo è per noi un grande risultato. Siamo soddisfatti, inoltre, di poter dire che il progetto Think, calibrato tenendo conto degli standards suggeriti dall'Unione Europea, verrà inserito nel database europeo delle buone pratiche di prevenzione e sarà messo a disposizione di tutti coloro che lo riterranno utile”, conclude l’ispettore responsabile del progetto.

I corsi hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori di:

Componenti l'Ufficio Educazione alla Legalità, con la realizzazione di slide illustrative inerenti la destinazione dei proventi che scaturiscono dal mercato degli stupefacenti gestito dalle mafie, le modalità di trasporto (ivi compresa la tecnica della "capsula ingerita" e relativa espulsione), le conseguenze psicofisiche per gli utilizzatori, le conseguenze amministrative per gli utilizzatori, le conseguenze penali alla guida di veicoli, il confronto tra il "sentito dire" (anche a mezzo social network) e le fonti affidabili documentate.

Componenti l'Ufficio Sicurezza Urbana operante quotidianamente sul territorio mediante l'illustrazione di esperienze dirette volte a dimostrare che il fenomeno del consumo di sostanze tocca "trasversalmente" il tessuto sociale cittadino

Personale specializzato (psicologhe) che hanno illustrato le modalità di aiuto offerte dal SERD e dal Consultorio ASL 2 specificandone l'utilità, anche per dipendenze differenti rispetto agli stupefacenti quali abuso di alcool, gioco d'azzardo, ludopatia, ecc.

“Voglio complimentarmi con gli agenti della Polizia Locale di Albenga per questo importante progetto - afferma l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci -. Lo scorso 27 febbraio e 6 marzo, tre componenti del Comando (ispettore Gianluca Dagnino e sovrintendente Cristiano Moretto, facenti parte dell'Ufficio Educazione alla Legalità e l’Ag. Alessandro Pomponi, dell'Ufficio Sicurezza Urbana) hanno partecipato ad una sessione formativa, proposta dall' unico referente italiano dei progetti FRONTLINE POLITEIA , l'Asl 2 Savonese, unitamente a personale scolastico, operatori sociosanitari ed appartenenti ad altre Forze di Polizia, durante la quale gli standards europei sono stati illustrati prendendo ad esempio, per quanto riguarda le forze di Polizia, il progetto THINK! elaborato dal nostro Comune. Questo non può che riempirci d’orgoglio e dimostrare una volta in più, se ce ne fosse bisogno, la grande professionalità dei nostri agenti”.