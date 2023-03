Ponente in Rosa, ok al passaggio per venerdì, il sindaco Melgrati chiarisce: “Nessuna polemica, mancavano le condizioni”

"​C'è poco da esser polemici: è tutto agli atti e certo non si può dire che il Comune di Alassio sia Ente che ostacoli eventi sportivi. Ma tutto deve avvenire in piena sicurezza e riducendo al minimo qualsivoglia disagio nei confronti della cittadinanza". Marco Melgrati, sindaco di Alassio, respinge al mittente le accuse di un veto politico e non tecnico al passaggio della Ponente in Rosa.

"Il 15 febbraio scorso, a seguito della richiesta della Asd GS LoaBikers - specifica Melgrati - il comandante della Polizia Municipale di Alassio, Francesco Parrella, memore dei disguidi registrati in occasione della prima edizione della corsa, aveva richiesto alcune modifiche ai fini di rilasciare il regolare nulla osta, di rivalutare il tracciato delle tappe che avrebbero impegnato il territorio comunale di Alassio per quattro giorni consecutivi, infrasettimanali, talvolta con più passaggi e in orari normalmente trafficati come tra le 13 e le 14, concomitanti con le uscite dalle scuole, e, secondariamente di provvedere al presidio fisso delle intersezioni al fine di evitare rischi ad atlete e agli altri utenti della strada".

"La lettera - prosegue - non ha avuto riscontro alcuno, da qui il mio parere contrario al transito della manifestazione".

"Purtroppo - si legge sulla comunicazione inviata alla Provincia di Savona, che sollecitava il nulla osta - non avendo avuto riscontro alcuno da parte degli organizzatori in merito alle criticità evidenziate e conseguenti anche a quanto già verificato lo scorso anno nel corso della prima edizione, è stato quasi inevitabile per lo scrivente Ente esprimersi, per quanto di competenza, in maniera negativa"​.

"Soprattutto il primo limite, consistente nel transito della manifestazione tutti i giorni, dal mercoledì al sabato, nelle strade maggiormente trafficate di Alassio, in orari di uscita delle scuole, veniva espresso e ribadito direttamente dal sottoscritto nell'incontro del 2 marzo scorso presso la Provincia di Savona".

"Corre rammentare - sottolinea Melgrati - che la Città e l'Amministrazione di Alassio, storicamente, ha sempre fornito tutta la collaborazione ed il supporto possibile ad ogni iniziativa analoga, consapevoli dell'alto valore sportivo e turistico. Ne sia prova il recente Trofeo Laigueglia, la prossima Granfondo del Muretto e la Milano-Sanremo. Se sussistono condizioni di massima sicurezza e si riduce al minimo il disagio sull'utenza, la Città di Alassio è e sarà sempre felice di accogliere eventi di promozione sociale, sportiva e turistica".​

"Su queste basi nelle ultime ore - aggiunge Francesco Parrella, Comandante della Polizia Municipale di Alassio - consapevoli del disagio arrecato al gran numero di atlete iscritte, si è andato a ridefinire il quadro dei passaggi per cui, dopo l'annullamento della tappa di ieri, prevedremo il passaggio della corsa domani alle ore 13,30 nel tratto dall'ingresso lato Laigueglia verso l'Aurelia Bis con ritorno alle ore 15 circa. La modifica del percorso e il ridotto numero di passaggi in piena sicurezza hanno di fatto sbloccato la situazione".