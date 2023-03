Savona candidata a Capitale Italiana della Cultura. Critico Meles (M5S): "Stanziato solo il 2% in più, se vogliamo questo grande passo non basta"

Savona candidata come Capitale Italiana della cultura. Lo ha annunciato il sindaco Marco Russo all'inizio del consiglio comunale specificando che la proposta verrà presentata in un incontro il prossimo 15 marzo nella Sala della Sibilla nella fortezza del Priamar.

"Da molto tempo, nel dibattito pubblico sulla nostra città, viene unanimemente indicato, come principale fattore di crisi, lo smarrimento dell'identità e la difficoltà ad individuare un profilo chiaro e condiviso, una vocazione, che ne ispiri il rilancio. Nelle linee programmatiche di mandato di questa Amministrazione - che hanno recepito l'Agenda per Savona - abbiamo individuato nella candidatura a capitale italiana della cultura, e soprattutto nel percorso per prepararla, una possibile risposta a questa esigenza, un obiettivo capace di attivare ed unire le tante energie presenti nella città, e per questo l'abbiamo definito una "proposta simbolo" - spiega Russo - Negli scorsi mesi, abbiamo studiato la forma attraverso la quale dare concretezza a questa proposta ed avviare l'iter che ci porti alla presentazione della candidatura. Si tratta di un progetto ambizioso che richiederà tempo ma a nostro avviso sarà estremamente importante, anche a prescindere dall'esito della candidatura, se saremo capaci di coinvolgere l'intera città".

Critico il capogruppo del Movimento 5 Stelle Manuel Meles.

"Il sindaco ci ha annunciato la candidatura ma se si va a vedere le somme stanziate sulla cultura si passa dai 2 milioni 266mila euro a 2 milioni 329mila euro, quindi circa 60mila euro di differenza, il 2% in più, se vogliamo fare questo grande passo non basta, attualmente sul triennio è prevista una spesa in calo e c'è una discrasia fra le somme che sono stanziate rispetto agli adempimenti futuri".

Non sono mancati durante la seduta del parlamentino savonese legata al bilancio i temi sul quale ha puntato il dito il capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi dalla sicurezza ai rifiuti (leggi QUI) passando al turismo ("32mila euro in meno stanziati rispetto al 2022 per un totale di 155mila euro, con nel 2024 previsti 77mila 500 euro, 2025 57mila 500 euro. Non esiste un turismo nella testa e nei numeri") e all'assistenza agli anziani e alle famiglie.

"Abbiamo riavviato una macchina comunale che era ferma, fondamentale farla ripartire per evitare di accompagnare la città al suo declino ed aiutarla a rilanciarsi. Questo bilancio è la rappresentazione fedele della città, nonostante chi grida al lupo al lupo. Siamo consapevoli delle difficoltà, coltiviamo come Partito Democratico gli stessi obiettivi e contribueremo e vigileremo perché siano raggiunti" ha detto la capogruppo dem Alessandra Gemelli.