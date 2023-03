Savona, incontro comune-commercianti di via Mistrangelo: richieste telecamere per riprendere le auto che infrangono il divieto

Proseguono le riunioni operative in comune a Savona sulle pedonalizzazioni e dopo gli incontri con i commercianti di Corso Italia ieri è stato fatto il punto con gli esercenti di via Mistrangelo.

In apertura però non sono mancati i momenti di "tensione" in quanto in sala giunta si sono presentati commercianti di altre vie e anche residenti delle zone dove è scattata da qualche settimana lo stop al transito delle auto che hanno esposto presentando anche un documento, come già avvenuto nella commissione consiliare del 13 febbraio, le loro criticità e perplessità sugli interventi.

All'incontro erano anche presenti l'assessore Elisa Di Padova e Ilaria Becco, il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra, la presidente di Ascom Laura Chiara Filippi e Alessandra Cirio, Confartigianato. Presente anche la minoranza con i consiglieri del M5S e PensieroLibero.Zero Manuel Meles e Daniela Giaccardi.

"Non si è riuscito ad affrontare concretamente i problemi, noi siamo sempre a disposizione per il dialogo" ha detto il vicesindaco Di Padova.

In seguito gli assessori poi hanno fatto il punto con i commercianti di via Mistrangelo i quali hanno richiesto il rifacimento dell'asfalto (da valutare nell'ambito della riqualificazione se dovessero "spuntare" i basoli), il posizionamento di telecamere sia per il problema sicurezza che per riprendere le auto che infrangono i divieti attraversando comunque la via e più stalli per il carico-scarico.