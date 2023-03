Lavori di via Nizza, il grido d'allarme di una residente: "La mia abitazione continua ad avere danni, nessuno mi aiuta"

I lavori di restyling del levante di Savona in via Nizza continuano a creare discussioni tra i savonesi. Non solo gli interventi per il rifacimento dell'asfalto della pista ciclabile ma anche gli interventi nei sottoservizi stanno dando vita a polemiche.

Una cittadina infatti ha puntato il dito contro i disagi che gli stanno creando le lavorazioni.

"La mia abitazione situata in via Nizza ha avuto danni importanti durante i precedenti lavori e il Comune ha riconosciuto la loro colpa. Ma ora sono ritornati e per colpa dei mezzi pesanti che hanno provocato vibrazioni, la casa ha tremato ancora per almeno 10 minuti - spiega - E come se non bastasse, hanno deciso di avviare un altro intervento vicino alle fondamenta da l'altra parte della casa, in via Crocetta, per allanciare un palo di luce, che non e necessario. Non ho nessun aiuto da parte del Comune, perché la mia abitazione continua ad avere danni, è già indebolita per precedenti lavori, ormai piena di crepe sui muri e pavimenti".

"Vorrei vedere il progetto perchè mi sembra un po' strano che siano presenti questi pali. Se vogliono fare questo intervento almeno che non usino quei macchinari che provocano delle vibrazioni, è peggio di un terremoto. Non ho parole, sono decisa a difendermi con tutti i mezzi" continua la residente.