Prime uscite delle guardie GADIT nel savonese: esaminati a campione i microchip dei cani

Operazione benessere animale: le Guardie EcoZoofile del Coordinamento Territoriale di Savona di GADIT - Guardie Ambientali D’Italia - hanno svolto sul territorio comunale di Albenga, Ceriale, Borghetto, Loano e Pietra monitorando il corretto rispetto degli animali d’affezione a passeggio.

I proprietari di animali fuori regola sono stati invitati a rispettare le norme che regolano l’utilizzo del guinzaglio e museruola mentre si cammina tra la gente, oltre al divieto di correre facendosi trainare in bici o monopattino dal proprio cane; ma dai prossimi servizi le guardie eleveranno anche delle sanzioni.

"Le giornate di controlli sono state improntate allo scopo di informare e sensibilizzare le persone in merito alla corretta detenzione degli animali in luogo pubblico, in particolare dei cani", spiega il dirigente territoriale, il dottor Ferrante.

"I controlli si sono svolti in più comuni della Provincia di Savona concentrandosi specialmente sul lungomare, luoghi dove, complici anche le belle giornata di sole, erano concentrate numerose persone accompagnate dai propri animali. Sono stati controllati a campione con il consenso dei proprietari/detentori, i microchip di alcuni cani".

"In alcune zone specialmente sul lungomare, le guardie hanno individuato alcuni cani che si muovevano senza guinzaglio: i proprietari sono stati informati del relativo obbligo, cui hanno ottemperato immediatamente. Inoltre si è anche proceduto al controllo sulla corretta raccolta delle deiezioni e l’eventuale traino di cani alle biciclette o monopattini, pratica vietata sia dal Codice della strada", conclude il dottor Ferrante. I controlli proseguiranno nei prossimi mesi.