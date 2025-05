Simula un incidente, ma le telecamere lo incastrano: un uomo denunciato a Borghetto S. Spirito

Non sono note le cause del gesto. Forse l’intento era quello di ottenere un risarcimento dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a cui può fare richiesta chi è vittima di un sinistro causato da un mezzo che poi si dà alla fuga senza essere identificato. La visione della immagini da parte del personale della Polizia Locale ha permesso di svelare rapidamente l’inganno e di denunciare l’uomo per simulazione di reato e procurato allarme: dovrà ora rispondere del suo gesto dinanzi all’autorità giudiziaria.

Sembrava l’ennesimo atto di pirateria stradale, come spesso narrato dalle cronache nazionali, ma la successiva visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale ha restituito un quadro ben diverso: l’uomo, dopo essersi accertato che la strada fosse momentaneamente libera da passanti e veicoli, ha spinto il proprio scooter sulla carreggiata, l’ha adagiato a terra e si è successivamente sdraiato accanto ad esso, simulando di essere rimasto ferito in un sinistro.

“Questo episodio dimostra ancora una volta, l’efficacia e l’importanza di un sistema di videosorveglianza urbana efficiente, per garantire sicurezza e per ricostruire dinamiche di reati e incidenti – dichiara Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto S. Spirito –. Mi complimento con la nostra Polizia Locale per la consueta professionalità, dimostrata sia nell’individuare l’inganno che nel collaborare con le altre Forze dell’Ordine. Simili comportamenti, che mirano a trarre in inganno le istituzioni e a generare allarme ingiustificato nella cittadinanza, non sono tollerabili. A Borghetto Santo Spirito vigileremo sempre affinché la legalità sia tutelata”.