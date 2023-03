Come eliminare i graffi dalla carrozzeria dell'auto

Avere un’auto graffiata è uno degli aspetti che molte persone, attente alla cura della propria vettura, temono fortemente. Possedere un veicolo con una carrozzeria perfettamente intatta sarebbe, infatti, il sogno di tutti.

Purtroppo, però, non sempre è possibile mantenerla a lungo in tali condizioni. Molto spesso, a causa di svariati motivi, che potrebbero essere estrinseci al proprio volere, come particolari condizioni metereologiche o un errore accidentale di un soggetto che, passando vicino l’auto, provoca dei graffi, l’auto è destinata a tornare a casa con alcuni danni, ai quali per fortuna è sempre possibile rimediare.

In che modo? Esistono diverse soluzioni per riparare la carrozzeria da graffi di vario genere e le vedremo di seguito; se si volesse, in qualche modo, essere esonerati dalla responsabilità sui danni, è sempre possibile scegliere come opzione il noleggio auto lungo termine senza anticipo, offerto da aziende, come movenzia.com, che mettono a disposizione auto efficienti, con diversi servizi inclusi, a prezzi vantaggiosi.

Togliere i graffi dalla carrozzeria della propria auto: come fare?

I veicoli, purtroppo, non sono esclusi da incidenti o piccoli danni, come i graffi. Quando questo accade, però, per fortuna esistono diverse soluzioni che possono riportare la carrozzeria ad essere come nuova, le quali dovranno essere calibrate a seconda della gravità del fatto.

Parlando di graffi, in particolar modo, la prima cosa da fare è sicuramente quella di lavare la propria auto. In tali circostanze, infatti, si ritiene opportuno, in quanto lo sporco non solo può impedire di riparare adeguatamente il danno fatto, ma potrebbe aggravare la situazione, provocando ulteriori segni sulla carrozzeria.

Una volta che la vettura è stata adeguatamente pulita e asciugata, si potrà così procedere con i diversi passaggi, atti ad eliminare completamente i graffi presenti.

A questo punto, sarà utile usufruire della carta vetrata, ovvero un particolare tipo di foglio ricoperto da piccolini granuli cristallini abrasivi, utili a levigare e pulire specifiche superfici, come il legno e il metallo. Questa dovrà essere passata accuratamente in senso parallelo al danno, in modo da cercare di eliminare il graffio, e una volta terminato, procedere nuovamente con il risciacquo della parte.

Terminato questo passaggio, sarà il momento della pasta abrasiva, che dovrà essere passata nella zona appena levigata. Se si possiede una smerigliatrice, il lavoro diventerà più veloce: impostata con una velocità minima, basterà agire sulla parte della carrozzeria interessata per 10 secondi. In questo modo, buona parte del lavoro sarà stato fatto.

Per terminare, sarà indispensabile ancora una volta sciacquare la parte interessata dal graffio e fino ad adesso levigata e procedere poi con la verniciatura e la cera auto, un materiale che consente di lucidare al meglio la carrozzeria della vettura e di creare su questa un piccolo strato protettivo. Grazie ad essa, infatti, la vernice passata verrà fissata sulla superficie e, in seguito ad un ultimo risciacquo, il veicolo sembrerà come nuovo.

Eliminare i graffi dall’auto: quanto costa?

Come visto, autonomamente è possibile procedere alla riparazione della carrozzeria della propria auto, eliminando attraverso specifici prodotti e passaggi i graffi presenti.

Il costo di tale procedura, però, può variare a seconda della gravità del danno e dai prodotti che vengono acquistati.

Infatti, va detto che la carrozzeria di un’auto è formata da 4 diversi strati sovrapposti, ovvero il rivestimento trasparente, il colore, il primer e, nella parte più profonda, l’acciaio. Se il graffio sulla propria vettura riguarda solo i primi due strati, allora sarà possibile riparare il danno in autonomia, usufruendo dei prodotti giusti. In caso contrario, sarà più opportuno rivolgersi ad un professionista.

Nel primo caso, quindi, i costi da sostenere saranno di gran lunga inferiori, in quanto non sarà compresa tra le spese la manodopera, ma solo l’importo del costo dei prodotti acquistati. In questo caso, quindi, la spesa potrà aggirarsi tra i 50 e i 100 euro, a seconda della quantità e della qualità dei prodotti, che potranno poi essere, molto probabilmente, riutilizzati nel caso di altri eventuali graffi.

Nella seconda circostanza, la situazione sarà un po' differente, in quanto andrà ad addizionarsi al prezzo anche il costo della manodopera, ma non solo. A seconda della gravità, è possibile che il professionista ritenga che il ritocco classico con pasta abrasiva non sia sufficiente e che sia invece necessario passare alla riverniciatura complessiva del pezzo, fattore che aumenterà di molto l’ammontare finale.

Nel caso di lesioni lievi, molto probabilmente l’importo richiesto dal carrozziere si aggirerà intorno ai 500 euro, nell’eventualità più estrema, invece, potrà raggiungere anche i 1500 o i 2000 euro, anche a seconda del modello auto e della tipologia di colore da utilizzare come vernice.