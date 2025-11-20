Scontro tra un apecar e un'auto a Bastia d’Albenga: tre feriti, uno in codice rosso al Santa Corona

AGGIORNAMENTO DELLE 18.20 – Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto un’auto e un apecar che si sarebbero scontrati. L’auto procedeva da Bastia in direzione Albenga, mentre l’apecar stava uscendo dal cortile di un’abitazione.

Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone: due in codice giallo (il figlio del conducente dell'apecar e la conducente dell'auto) e uno in codice rosso. Quest’ultimo, un uomo di 67 anni alla guida dell’apecar, ha riportato un'importante ferita alla testa, oltre ad numerosi altri traumi. I tre feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La strada del centro di Bastia è rimasta chiusa per circa un’ora. I mezzi sono stati successivamente rimossi: l’apecar è stata riportata nel cortile da cui proveniva, mentre l’auto è stata caricata su un carroattrezzi. Il traffico ha ripreso da poco a scorrere, seppur a singhiozzo.

***

Incidente grave nel pomeriggio a Bastia d’Albenga, in via Paccini. Secondo le prime informazioni, a rimanere coinvolto sarebbe stato un apecar, il cui conducente ha riportato ferite.

L’allarme è scattato intorno alle 17.15. Sul posto i volontari della Croce Bianca di Alassio e Albenga con le ambulanze, i sanitari del 118 con l’automedica, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per gli accertamenti del caso.