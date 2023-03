Il caso di Rosalbino "schiavo per debiti": le telecamere di Chi l'ha visto ad Andora

Tocca anche Andora la vicenda di Rosalbino, il 72enne originario di Cinisello Balsamo di cui si sta occupando ormai da due puntate la redazione di "Chi l’ha visto", il popolare programma TV in onda tutti i mercoledì sera su RaiTre.

Tutto è partito dalla segnalazione della signora Rosario Morales che, ad Hammamet in Tunisia, ha notato l'uomo costretto a frugare nell'immondizia alla ricerca di plastica da rivendere. Incuriosita, la donna ha chiesto al diretto interessato il perché di tutto ciò: il dover pagare alcuni debiti la motivazione poco convincente fornita nella risposta. Accompagnata nell'abitazione tunisina (in condizioni pessime) di Rosalbino, la signora Morales ha però avuto modo di ricostruire in maniera più chiara la situazione.

Lì, infatti, è comparso Angelo: si tratta di un amico che avrebbe consegnato 30mila euro a Rosalbino, soldi spariti e della cui perdita è stato incolpato proprio il 72enne di Cinisello Balsamo che ha dichiarato di aver subito un furto. Da quel momento la vita di Rosalbino si è trasformata in un vero e proprio calvario fatto di botte subite da Angelo, ma anche e soprattutto di una vera e propria schiavitù nei confronti della persona che gli aveva consegnato il denaro poi rubato.

E pensare che Rosalbino percepisce una pensione mensile da circa 900 euro con cui in Tunisia potrebbe vivere più che agiatamente. E invece non è così, anche perché Angelo nel frattempo ha ottenuto una procura firmata dallo stesso Rosalbino per attingere dal conto corrente bancario in cui viene versato il sussidio.

Ma perché la redazione del programma TV ha visitato anche Andora? Perché proprio nel ponente della nostra provincia Rosalbino ha vissuto insieme ai suoi genitori (venuti a mancare all'incirca nei primi anni 2000) in un appartamento di proprietà della sua famiglia. Ritrovatosi senza riferimenti, l'uomo ha inanellato una serie di decisioni sfortunate che lo hanno ridotto in condizioni di estrema povertà: il suo appartamento, perso in circostanze poco chiare, è stato occupato da diverse persone mentre lui si è ritrovato a dormire in una cantina umida e di dimensioni limitate assieme a due o tre cani. Una ricostruzione, quest'ultima, confermata ai microfoni della Rai da alcuni vicini e dall’attuale inquilino dell'appartamento (che nulla ha a che fare con Rosalbino e gli inquilini precedenti ndr).

Mercoledì scorso la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha ospitato Carlo, cugino di Rosalbino, che proprio grazie a Chi l'ha visto ha riconosciuto il parente di cui non aveva avuto più notizie: "È sotto scacco - ha detto - Ho anche dei parenti avvocati e loro si sono messi a disposizione, speriamo di trovare una soluzione per portarlo fuori dalla schiavitù". E sempre nel corso della puntata, Rosalbino contattato con una videochiamata effettuata proprio da Andora ha espresso il suo pensiero commuovendosi al ricordo dei genitori: "Non voglio tornare, basta. Troppi ricordi". Il tutto mentre Angelo lo teneva sotto controllo dal balcone.