Cairo, adesivi ultras sui cartelli stradali: il Comune annuncia controlli più severi e provvedimenti

È una moda che va avanti da anni e che, in più occasioni, ha suscitato proteste: quella degli adesivi ultras incollati su cartelli stradali e insegne pubbliche. Un fenomeno che intreccia rivalità calcistica e atti di inciviltà, tornato alla ribalta con l’ultimo episodio segnalato a Rocchetta, frazione di Cairo Montenotte, dove continuano a comparire sticker riconducibili alle tifoserie di Genoa e Sampdoria — una presenza diffusa in tutto il territorio comunale, a conferma di un problema tutt’altro che nuovo.

Una pratica diffusa non solo a Cairo, ma in tutta la Val Bormida: deturpare segnaletica e strutture pubbliche con simboli, slogan e loghi delle due squadre genovesi, trasformando gli spazi comuni in un’arena di rivalità calcistica

“È un gesto incivile, maleducato e anche illegale. Imbrattare i segnali stradali è un reato e danneggia l’immagine del nostro territorio: non è certo questo il biglietto da visita che vogliamo offrire a chi arriva a Cairo”, fanno sapere dall’amministrazione guidata dal sindaco Lambertini.

Dal Comune arriva anche un annuncio chiaro: i controlli saranno intensificati e, nei casi più gravi, verranno adottati provvedimenti nei confronti dei responsabili. Il messaggio è netto: la difesa del decoro urbano inizia anche dai piccoli gesti, e il rispetto degli spazi pubblici deve essere un valore condiviso, a prescindere dalla fede calcistica.

Una battaglia che non riguarda solo l’ordine e la legalità, ma anche l’immagine e la dignità dei luoghi, troppo spesso sacrificati in nome di rivalità sportive che dovrebbero trovare ben altri canali di espressione.