Alassio, il 5 aprile il Torneo solidale di Burraco all'Hotel Toscana

Confermato per il 5 aprile il Torneo di Burraco all'Hotel Toscana di Alassio: iscrizioni (quota a persona € 5,00) entro le ore 14,30 con inizio alle ore 15,00.

Il torneo solidale pasquale è dedicato alla "Brigata medica Internazionale Henry Reeve" i medici cubani che vennero in nostro aiuto durante la pandemia del Covid-19 nelle città di Crema e Torino.

In occasione della Festa Internazionale dei Lavoratori del 1° Maggio ci sarà all'Avana un incontro conoscitivo con loro. "Sarà un occasione per ringraziarli e consegnare loro del materiale medico sanitario per i loro Ospedali - spiegano dall'organizzazione - Unendo così un momento ricreativo e di svago e di solidarietà con un popolo meritevole. Ai vincitori del torneo offriremo dei premi messi a disposizione dagli Esercenti, Commercianti ed Albergatori, all'Hotel Toscana che ci ospita, di Alassio, ai quali va il nostro riconoscimento".

L’iniziativa è aperta a tutti, per la buona riuscita del torneo, l'organizzazione invita tutte le persone interessate anche singoli a prenotare la loro partecipazione chiamando la reception oppure: Sergio 3357421775; Valentina 3494602905