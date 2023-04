Casello di Bossarino, Arboscello (Pd): "Fondamentale per Vado Ligure e la provincia di Savona"

"Oggi in Consiglio Regionale ho presentato un’interrogazione per conoscere lo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del casello autostradale di Bossarino, in località Vado Ligure, un’opera prevista nell’accordo di programma tra le misure accessorie alla realizzazione della Piattaforma Vado Gateway". Così Roberto Arboscello, consigliere regionale (Partito democratico).