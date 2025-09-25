Alassio inaugura la statua del Presidente Sandro Pertini nell'anniversario della sua nascita (FOTO e VIDEO)

Nel giorno dell’anniversario della nascita del Presidente Sandro Pertini, la Città di Alassio ha inaugurato ufficialmente la statua a grandezza naturale a lui dedicata, realizzata dall'artista Flavio Furlani, collocata in Piazza Partigiani.

Alla cerimonia, che si è svolta stamani (25 settembre) hanno preso parte il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il sindaco di Stella Andrea Castellini – Comune della provincia di Savona che diede i natali a Pertini il 25 settembre 1896 – insieme ai consiglieri regionali Alessandro Bozzano, Jan Casella e Sara Foscolo, alle autorità civili, militari e religiose, alle associazioni del territorio e a numerosi cittadini.

La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno Nazionale, seguiti dai saluti istituzionali del sindaco Melgrati e del sindaco Castellani, dall'intervento del consigliere dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte Franca Giusti e dalla benedizione impartita da Padre Tomasz, parroco della Chiesa di Santa Maria Immacolata.

Durante la celebrazione il sindaco Melgrati ha consegnato al Maestro Furlani una piastrella commemorativa a ricordo della firma a lui dedicata collocata sul Muretto di Alassio.

La cerimonia si è quindi spostata nell’area di Piazza Partigiani dove è stata collocata la statua, per il taglio del nastro tricolore e lo svelamento dell'opera, avvenuto sulle note de La Leggenda del Piave, cui hanno fatto seguito la benedizione del monumento e l’esecuzione del Silenzio d’ordinanza.

“La statua del Presidente Sandro Pertini che abbiamo inaugurato oggi, donata dallo stimato Maestro Flavio Furlani alla Città di Alassio, è il ricordo imperituro di una figura immensa, quella del Presidente della Repubblica più amato dagli italiani – afferma il sindaco di Alassio -. Come ho già avuto modo di sottolineare, la collocazione della statua nella piazza centrale della nostra città, dedicata ai Partigiani, rappresenta un forte richiamo ai valori di libertà e democrazia che il Presidente Pertini ha sempre incarnato, lui per primo partigiano durante la Resistenza e protagonista del processo di liberazione dell’Italia dal nazifascismo e della rinascita civile e democratica del nostro Paese dopo la guerra. Una figura che ha unito e non ha diviso e alla quale tutti noi dobbiamo guardare come modello. Un Presidente che con Alassio ha anche un legame, benché indiretto: quello della passione calcistica, immortalata sul nostro celebre Muretto dalla piastrella che ricorda il ritiro dei Campioni del Mondo dell'82, i quali prima della vittoria in Spagna fecero il ritiro ad Alassio. Ed è celebre, sempre presente nella memoria collettiva, l'immagine che ritrae il Presidente Pertini sull'aereo di ritorno da quei Mondiali insieme ai Campioni del Mondo”.

"Sono estremamente contento di essere qui oggi per inaugurare uno dei tanti monumenti che il Presidente Pertini effettivamente si merita, per quello che ha fatto - afferma il sindaco di Stella -. Lui è stato il Presidente di tutti, è stato il Presidente degli italiani, è stato il Presidente dei giovani. Io sono contento e cerco di ripeterlo tutte le volte: a ogni evento e manifestazione in onore del Presidente, noi dobbiamo insegnare alle nuove generazioni quello che lui ha vissuto e quello che lui ha donato all'Italia. Ha donato [se stesso] anche togliendosi dei giorni, dei mesi, degli anni di vita per la patria e per la democrazia. Questo è assolutamente fondamentale. E ancora, veramente grazie e complimenti all'artista Furlani perché ha fatto un'opera veramente bella".

Autore di numerose opere monumentali, busti e installazioni pubbliche, il Maestro Furlani ha firmato negli ultimi anni importanti realizzazioni sul territorio: tra queste il busto di Totò nei giardini pubblici di Piazza Stalla ad Alassio, La donna delle violette a Villanova d’Albenga, il monumento Al Carabiniere ad Albenga, la statua di Ilaria del Carretto a Zuccarello e la statua a grandezza naturale di Sandro Pertini donata al Comune di Villanova d’Albenga.