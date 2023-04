Su Radio Onda Ligure 101 intervista a Marco Masini

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti della musica italiana. In vista del suo concerto di stasera al Teatro Ariston di Sanremo, l'ospite di oggi sarà Marco Masini. In questo inizio 2023 il cantante toscano è tornato in tour con il suo nuovo spettacolo "T'innamorerai di noi - Oltre 30 anni insieme", un'occasione per incontrare ancora una volta i suoi fan che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.

Per Masini un ritorno a Sanremo, dove ha esordito al Festival del 1990, vincendo la categoria Nuove Proposte con "Disperato". Nel 1991 una seconda partecipazione a Sanremo con “Perché lo fai”, che si piazza terza al Festival, ma prima nella classifica dei dischi più venduti dell’anno. La sua carriera prosegue con successo con gli album "Malinconoia", "T'innamorai" e "Il cielo della vergine". Nel 2004 il cantautore torna a Sanremo e vince il Festival con “L’uomo volante”.

L'intervista è in programma alle 12.10 nel corso della trasmissione condotta da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming e in podcast sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.