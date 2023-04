Sono ritornati i viaggi: le 10 destinazioni più desiderate nel 2022

Il Qatar è stata una delle destinazioni di viaggio più popolari dell'anno. Il Paese attrae un'ampia varietà di turisti grazie ai suoi siti archeologici, alla storia, a Doha, una città futuristica, e alle spiagge.

Il Qatar è uno dei Paesi più piccoli della Persia, ma nonostante le sue dimensioni ridotte, offre ogni tipo di avventura e di lusso. Il Paese fonde perfettamente le antiche culture del Medio Oriente con le migliori esperienze e strutture che il mondo moderno ha da offrire.

Il clima è sempre perfetto. Dal deserto alla costa, il sole splende sempre in Qatar. La combinazione di tradizione e modernità nel Paese è straordinaria, inoltre il Qatar ha musei fantastici e una cucina impareggiabile.

Aguilla è un paradiso tropicale dei Caraibi. Il Paese affascina qualsiasi turista: costeggiata da spiagge di sabbia bianca con palme da cocco e uva di mare, Anguilla è un sogno che diventa realtà.

È fiancheggiata da coloratissimi bar sulla spiaggia dove vengono serviti barbecue e cocktail al rum al ritmo di musica reggae dal vivo. Le acque cristalline e la barriera corallina sono ideali per lo snorkeling, il kayak e la navigazione verso gli isolotti e gli atolli vicini.

La sua storia ricca e variegata risale all'insediamento degli Amerindi e degli Arawak, con straordinarie opere d'arte rupestre, alcune delle quali possono essere scoperte in luoghi come il Fountain Cavern National Park. A differenza di altre isole vicine, Anguilla è pianeggiante e può essere facilmente esplorata in auto, bicicletta o quad.

Saint Barthelemy è un'isola caraibica francofona che offre ai turisti lusso, cucina raffinata, alloggi di alta qualità e navigazione. L'isola vanta numerosi ristoranti e chef stellati Michelin.

Fu scoperta da Cristoforo Colombo nel 1493 e prese il nome da suo fratello. Questa piccola isola tropicale apparteneva a Sousia e successivamente divenne territorio francese. St. Barthélemy affascina i turisti con la sua cucina raffinata, le spiagge naturali dalle acque turchesi e le città dall'architettura coloniale. È inoltre possibile praticare sport acquatici, immergersi tra le barriere coralline o andare a pesca.

Il Portogallo, in particolare la capitale Lisbona, la città di Porto e l'Algarve, la costa meridionale del Paese, sta guadagnando popolarità tra i turisti. Ogni angolo del Paese è unico. È pieno di città affascinanti, natura incredibile, cultura affascinante e cibo delizioso.

Anche le sue spiagge sono tra le più belle e varie d'Europa. Spiagge urbane, familiari e selvagge, circondate da sabbia fine o ghiaia, insenature o rocce. Ci sono spiagge di tutti i tipi e per tutti i gusti.

Un'altra attraente destinazione di viaggio sono le Maldive, un arcipelago tropicale nell'Oceano Indiano, nell'Asia meridionale. I turisti che visitano le Maldive scelgono spesso questa destinazione perché si tratta di una piccola isola dove potersi rilassare indisturbati. Qui troverete un compromesso tra prezzo e lusso. Nuotate con le mante, ammirate il meraviglioso tramonto o passeggiate nell'isola tropicale paradisiaca.

Un'altra destinazione che vale la pena visitare sono gli Emirati Arabi, con case, hotel e resort di lusso, incredibili meraviglie architettoniche e una cultura entusiasmante. Le Isole Vergini, con le loro splendide spiagge, i resort e le emozionanti attività subacquee e le escursioni, attirano la maggior parte dei turisti dopo la pandemia. Le spiagge incontaminate, le acque cristalline e il clima caldo tutto l'anno sono alcuni dei motivi per cui le Isole Vergini Americane rimangono una destinazione turistica popolare nei Caraibi.

La Costa Rica è considerata la destinazione più avventurosa ed ecologica del mondo. Ci sono molti vulcani, sorgenti termali, bellissime spiagge, foreste e animali esotici. In Costa Rica è possibile vedere animali molto vicini al mare, come bradipi, giaguari, armadilli e scimmie.

Se questa è una delle vostre passioni, ci saranno molti luoghi e opportunità per vedere uccelli, colibrì e tucani. Anche la diversità della flora in Costa Rica è incredibile. La riserva e la foresta nuvolosa ospitano decine di specie di alberi e fiori, tra cui le orchidee.

Infine, Antigua e Barbuda offrono numerosi resort, una fantastica scena di caccia, molti siti storici e una barriera corallina per le immersioni e lo snorkeling. Oltre alla vita marina, si possono esplorare molte crociere. In acqua si possono praticare anche altre attività come il nuoto, il kayak e la pesca. Quando si pranza fuori, si possono assaggiare i piatti tipici dell'isola, come l'ananas extra-dolce, o i piatti nazionali preferiti come i fungi (fagottini di farina di mais e anguilla) e il pepperpot.

Tutti questi luoghi sono ideali per trascorrere del tempo in famiglia o per una fuga romantica con il partner.