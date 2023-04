Varazze, dal 12 aprile al Consultorio torna l'ambulatorio vaccinale per i neonati

Una bella notizia in arrivo sul fronte sanitario nel Comune di Varazze. A comunicarla sono la Direzione di ASL2 e l’Amministrazione comunale: mercoledì 12 aprile riaprirà nel comune del levante savonese l’ambulatorio di vaccinazioni per i nuovi nati, che somministrerà tutte le vaccinazioni per il primo anno di vita.

I neo genitori riceveranno la comunicazione direttamente dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Il Servizio Consultoriale offre questa nuova opportunità per agevolare gli utenti, in particolare per i genitori che hanno difficoltà a recarsi nei presidi vaccinali fuori comune.

Nel territorio comunale varazzino il servizio ha inoltre accresciuto la disponibilità per gli accessi di ginecologia, ora portati a due per settimana, e ha inserito la seduta per lo screening HPV, rivolto anche alle donne dei comuni limitrofi. Sempre nel servizio di Varazze, è attiva l’offerta di “Home Visiting” (visite a domicilio) per tutti i nuovi nati ed è presente, quotidianamente, un servizio di puericultura a gestione ostetrica e infermieristica in modo da offrire un servizio completo alle famiglie. Infine, recentemente è stata assicurata la presenza due volte la settimana dello psicologo che si aggiunge alla figura del cardiologo già inserita nei mesi scorsi.

“Voglio ringraziare personalmente ASL2, nella figura del dottor Giancarlo Conte e della dottoressa Marina Astengo, per aver accolto la richiesta promossa dall’Amministrazione di ripristinare questo servizio importantissimo per le famiglie e per aver ulteriormente incrementato i servizi presenti nello sportello polifunzionale dell’ASL a Varazze in favore della cittadinanza” afferma il sindaco Luigi Pierfederici.

Soddisfatti il direttore socio sanitario Monica Cirone e il commissario straordinario Michele Orlando i quali sottolineano come il potenziamento del territorio stia procedendo su tutti i fronti al fine di ampliare l’offerta di salute a tutti i cittadini.