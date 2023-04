Come tutti possiamo immaginare quando parliamo di indagini per separazione consensuale parliamo inevitabilmente di cose molto delicate che però possono succedere quando siamo in coppia e questo non lo possiamo negare, e se anche non succede a noi possono succedere a persone a noi vicine nella nostra cerchia di amici o di colleghi di lavoro o di parenti e quindi avere delle informazioni non è mai male in generale.

Quando si arriva ad una separazione consensuale tra due coniugi sono vari i motivi e quindi potremmo fare riferimento ad una mancanza di affetto comunque di fine di amore per incompatibilità caratteriale o anche alcune questioni pratiche che sono questioni economiche e pratiche che poi richiedono un aiuto di avvocati esperti nel settore che diano una mano in una sorta di mediazione.

Il problema è che ci possono essere delle situazioni complesse che richiedono l'intervento di un'agenzia investigativa su richiesta di uno dei due coniugi che puoi raccogliere delle prove in merito perché magari ha dei sospetti del comportamento infedele dell'altro partner e vuole avere delle prove concrete perché altrimenti sarebbero solo sospetti appunto.

Anche perché se questi sospetti poi si verificano essere delle prove grazie all'aiuto di questo investigatore privato è chiaro che possono essere usate all'interno di una aula del tribunale e possono fare la differenza su tante questioni che riguardano un argomento per così dire delicato.

Nel senso che magari si potrebbe arrivare ad un accordo di separazione consensuale non proprio al 50% perché la persona che ha tradito magari paga il prezzo più alto e ogni situazione è a sé, però avere delle prove in certi casi è fondamentale.

Che poi teniamo presente che spesso vengono contattati questi investigativi privati per quanto riguarda un sospetto di tradimento di un partner o di una partner e non solo quando c'è una causa di separazione consensuale in corso ma anche tra due fidanzati per esempio, nel senso che magari è uno dei due prima di sposarsi chiede a un investigatore privato di fare delle indagini per scoprire se il partner o la partner ha una seconda vita che magari non ha dichiarato non solo per quanto riguarda un tradimento, ma anche per altri tipi di problemi.

Bisogna scegliere un'agenzia investigativa esperta in indagini per separazione consensuale

Ove per caso non avessimo un'agenzia investigativa di riferimento è chiaro che poi dobbiamo metterci a cercarla e come dicevamo nel titolo di questa seconda parte poi non basta solamente cercare una che abbia una buona reputazione e una sua affidabilità perché quello è il minimo, ma dovremmo verificare che la stessa sia esperta su questo argomento che riguarda le indagini per la separazione consensuale.

Il modo per scoprirlo naturalmente è andare a guardare le varie recensioni su internet per capire che cosa ne pensano gli altri clienti e le altre clienti che hanno provato i servizi di questa agenzia che noi vogliamo scegliere e anche su quello che pensano per quanto riguarda la questione della tariffe che è l'altra questione che sta a cure.