Albenga, colpito da cocci di bottiglia dopo una lite: trasportato al Santa Corona

Una lite tra diversi soggetti, alcuni sotto effetto di alcol, con un giovane rimasto ferito che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il litigio è avvenuto questa notte poco dopo le 2.00 in via Palestro nel cuore del centro storico di Albenga con il giovane che è stato colpito da alcuni cocci di bottiglia che gli hanno provocato una ferita lieve. Immediato l'intervento della Croce Bianca ingauana per il trasporto in codice giallo al nosocomio pietrese.

Le cause al momento sono da chiarire e verranno visionate le telecamere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che nella giornata di oggi sentiranno la testimonianza del ragazzo.