Altare, gestione Zeronovanta. Il sindaco Briano: "Ricevuto alcune proposte, cerchiamo la soluzione migliore"

"La manifestazione di interesse è andata deserta. Attraverso la procedura di affido con trattativa privata abbiamo ricevute alcune proposte. Siamo abbastanza ottimisti".

Il sindaco di Altare Roberto Briano ha fatto il punto della situazione in merito alla situazione del centro sportivo Zeronovanta. La struttura come noto è chiusa da alcuni mesi: "Non vogliamo fare le cose in fretta. Bisogna optare per la soluzione migliore".

Intanto nella giornata di ieri, presso la sala consiliare, l'amministrazione comunale ha incontrato una rappresentanza del Coni composta dal presidente provinciale Roberto Pizzorno e dal vicepresidente Felicino Vaniglia.

"Abbiamo parlato della 'Giornata internazionale dello sport' e della possibilità di proseguire nel nostro comune gli Educamp, campi solari sportivi, culturali e ludico-ricreativi. Ringraziamo il Coni per la proficua collaborazione instaurata in questi anni", conclude il primo cittadino Briano.