Le palme del fronte mare di via Nizza stanno appassendo

Sono state messe a dimora solo da poche settimane, ma le palme del nuovo fronte mare di via Nizza, a Savona, non sembrano affatto in buona salute.

I rami sono seccati, pendenti e senza vita, una cosa che ha subito preoccupato i savonesi, che ricordano le palme della passeggiata o del prolungamento attaccate da punteruolo rosso. Non sarebbe però il caso di queste piante.

Per evitare che diventassero vittime del punteruolo rosso è stato scelto un tipo di palma, detta a ventaglio per la forma delle foglie, che non soffre gli attacchi del parassita. Le piante fanno parte dell'arredo verde della riqualificazione del nuovo fronte mare di Ponente che comprende anche altre essenze ma le palme, piantate per fare ombra alla ciclabile lato mare, però sono sofferenti.

«Del fronte mare deve ancora essere fatto il collaudo – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – e non mi è stato detto nulla delle palme. L'area non ci è ancora stata consegnata e se ci sono dei problemi con il verde dovrà essere sostituito dalla ditta incaricata dei lavori».