La Pro Loco di Gorra e Olle piange il presidente onorario Mario Cocchi

Lutto nella comunità finalese, in particolare per le frazioni di Gorra e Olle, che nella mattinata odierna hanno appreso della scomparsa di Mario Cocchi.

Impresario edile ormai in pensione, da anni era diventato presidente onorario della Pro Loco locale, della quale era stato socio fondatore, si è spento all'età di 93 anni.

"Mario è sempre stato un esempio di impegno e di dedizione al volontariato per tutti noi. Non ha ricevuto riconoscimenti ufficiali perché ha sempre lavorato in silenzio, ma a Gorra e Olle tutti sanno quanto tempo e passione ha dedicato ai nostri paesi. Con la sua Graziana era sempre presente alle nostre attività ed uno stimolo per tutti" lo ricordano dal direttivo dell'associazione che qualche mese fa aveva pianto la perdita dell'amata moglie di Mario.

"Tutti i soci e i dirigenti della Pro loco di Gorra e Olle porteranno sempre nel cuore la figura di questo grande uomo" aggiungono.

Lascia due figli coi loro coniugi e i nipoti. Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, 19 aprile, alle ore 20 nella chiesa di Olle dove domani alle 15 si terrà il funerale.