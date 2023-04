La gastroenterite nel cane è una malattia comune che può causare diarrea, vomito e perdita di appetito (per saperne di più puoi consultare il seguente link https://www.florentero.it/gastroenterite-cane ). Se il tuo cane soffre di gastroenterite, potresti chiederti cosa puoi fare per aiutarlo a sentirsi meglio. Una delle cose più importanti da considerare è la dieta del tuo cane.

In questo articolo, vedremo cosa dare da mangiare al cane quando ha la gastroenterite.

Cause della gastroenterite nel cane

Prima di parlare della dieta per la gastroenterite del cane, è importante capire le cause di questa malattia.

La gastroenterite può essere causata da diversi fattori, tra cui infezioni batteriche o virali, parassiti intestinali e intolleranze alimentari. Alcuni dei sintomi includono vomito, diarrea acquosa o sanguinolenta e perdita di appetito. È importante portare il tuo animale domestico dal veterinario se mostra questi sintomi per garantire che riceva l'adeguato trattamento medico.

Cosa nutrire il tuo cane con la gastroenterite

Quando si tratta della dieta del tuo cane durante un episodio di gastroenterite, ci sono alcune cose importanti da tenere a mente:

Mantenere idratato il cane

Offrire cibo facilmente digeribile

Evitare cibo piccante o grasso

Non sovralimentare il cane

Mantenere idratato il cane

Uno dei rischi principali della gastroenterite è la disidratazione, quindi assicurati che il tuo cane abbia sempre accesso all'acqua fresca. Se il tuo cane non vuole bere acqua, potresti provare a offrirgli del brodo di pollo non salato per incoraggiarlo a bere.

Offrire cibo facilmente digeribile

Quando si tratta di nutrire un cane con la gastroenterite, è importante scegliere alimenti facilmente digeribili. Alcune opzioni includono riso bianco cotto senza sale aggiunto e pollo bollito senza pelle o ossa. Puoi anche considerare l'utilizzo di alimenti commerciali specificamente formulati per cani con problemi gastrointestinali.

Evitare cibo piccante o grasso

Durante un episodio di gastroenterite, evita di dare al tuo cane cibi piccanti o grassi che possono irritare lo stomaco e causare ulteriori problemi. Inoltre, evita gli snack tra i pasti e le prelibatezze troppo ricche.

Non sovralimentare il cane

Mentre può essere tentatore cercare di far mangiare qualcosa al proprio animale domestico quando ha la gastroenterite, è importante non forzarlo a mangiare troppo in fretta o troppa quantità in generale. Il tuo cane potrebbe non avere appetito o potrebbe sentirsi nauseato, quindi è importante rispettare i suoi segnali e offrire piccole quantità di cibo a intervalli regolari.

Quando portare il tuo cane dal veterinario

Se il tuo cane mostra sintomi di gastroenterite per più di 24-48 ore, o se la sua condizione sembra peggiorare nonostante le cure casalinghe, dovresti portarlo dal veterinario. In alcuni casi, la gastroenterite può essere un sintomo di una malattia sottostante più grave che richiede trattamento medico. Il tuo veterinario può valutare la salute del tuo animale domestico e suggerire il trattamento migliore per aiutarlo a sentirsi meglio.

Conclusione

La dieta giusta può fare una grande differenza nella guarigione della gastroenterite nel tuo cane. Ricorda sempre di consultare il tuo veterinario prima di apportare modifiche alla dieta del tuo animale domestico e seguire le sue istruzioni per garantire una rapida guarigione. Offri acqua fresca in abbondanza e scegli alimenti facilmente digeribili come riso bianco e pollo bollito senza pelle o ossa. Evita cibi piccanti o grassi e non sovralimentare il cane. Seguendo questi consigli puoi aiutare il tuo amico a quattro zampe ad affrontare la gastroenterite in modo efficace.