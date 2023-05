Bando affitti a Pietra Ligure: le domande si possono presentare fino al 5 giugno

Da mercoledì 3 maggio è online, sul sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure, il bando per l’assegnazione di contributi economici a sostegno delle locazioni abitative per l’anno 2023.

Le domande, redatte sul modulo allegato al bando, potranno essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì 5 giugno, consegnandole all’Ufficio protocollo o inviandole tramite raccomandata o posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunepietraligure.it.

Il bando integrale, completo con tutti i requisiti e i criteri di assegnazione, il modulo di domanda, la documentazione necessaria e tutte le informazioni utili, è reperibile sul sito del Comune di Pietra Ligure www.comunepietraligure.it e presso l’Ufficio Servizi Sociali (previo appuntamento tel. 019.62931700, mail servizi.sociali@comunepietraligure.it)

“Lo stanziamento, finanziato a fine 2022 con 102.279,62 € del Fondo Sociale Affitti di Regione Liguria, provenienti dal riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ci ha permesso di continuare ad intervenire per ridurre il disagio abitativo che ancora risente dell’emergenza Covid sulla quale, purtroppo, si sono innestate ulteriori difficoltà economiche legate alle crisi internazionali che hanno fatto lievitare i costi della vita quotidiana. Con questa misura mettiamo a disposizione delle famiglie importanti risorse per aiutarle concretamente anche a far fronte ad una imprevista riduzione del reddito, assegnando risorse non solo a chi ha un ISEE famigliare non superiore a 16,700 € ma anche ai nuclei con ISEE non superiore ai 35.000 € ma che abbiano subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% rispetto all’anno precedente”, commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino.