Antenna 5G a Boissano, dopo la sentenza del Tar arriva il ricorso al Consiglio di Stato

Non si chiuderà con il pronunciamento del Tar della Liguria la vicenda legata all'antenna di telefonia Iliad all'interno di un terreno privato in via Zurmagli (località Berruti) a Boissano.

Il gruppo di cittadini, che ha visto respingersi dal tribunale amministrativo regionale il ricorso contro l'installazione dell'impianto, ha deciso infatti di proseguire la propria battaglia rivolgendosi al Consiglio di Stato. Una mossa maturata dopo aver valutato l'assenza di sviluppi in merito alla trattativa stragiudiziale tra Comune ed operatore per lo spostamento del palo, un'eventualità resa nota dopo la sentenza del Tar dal sindaco Paola Devincenzi (leggi QUI).

Per fare chiarezza sull'iter che ha portato all'installazione dell'antenna era stata nominata in Consiglio comunale una commissione d'inchiesta (presieduta dal consigliere di minoranza Massimo Zarrillo). Proprio il consigliere Zarrillo ha richiesto all'amministrazione una serie di documenti, ottenuti solo in parte, ritenuti essenziali per valutare la situazione venutasi a creare sul caso, tra questi anche le comunicazioni via Pec tra l'ufficio Suap del Comune di Pietra Ligure e il Comune di Boissano e il piano di zonizzazione redatto dall'ingegner Ferro relativo alle stazioni di radio-telecomunicazioni: il cosiddetto "piano antenne" approvato nel 2004 dal Comune boissanese. "Sara mia cura, vista la disponibiltà degli uffici, verificare ed ottenere la documentazione aggiuntiva direttamente al palazzo comunale" precisa a tal proposito Zarrillo

Tra le prime iniziative portate avanti dal gruppo di residenti per accendere ulteriormente i riflettori sulla vicenda, c'era stata anche la creazione di una petizione per dire no all'installazione dell'antenna che ha nel tempo raggiunto oltre 1200 sottoscrizioni.