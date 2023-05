Carcare: Mirri eletto nuovo sindaco, scardinata la roccaforte del centrodestra (FOTO e VIDEO)

Rodolfo Mirri è il nuovo primo cittadino di Carcare. Il candidato della lista "Cambia Carcare" ha superato Alessandro Ferraro, candidato sindaco di "Insieme per Carcare".

"Siamo contentissimi, è stata una vittoria voluta da tutto il gruppo - il commento a caldo di Mirri - naturalmente ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato questa fiducia, una fiducia pesante. Ringrazio tutti i componenti della lista che hanno lavorato veramente sodo insieme a me in questi due mesi per portare a casa questa vittoria. Ringrazio tutte le famiglie dei componenti della lista che in questi mesi hanno sofferto insieme a noi, ringrazio mia moglie e i miei figli che mi sono stati sempre vicini".

"Da domani ci metteremo subito al lavoro perché vogliamo dare una svolta a questo paese - continua il neo sindaco - lo abbiamo detto in campagna elettorale, vogliamo far tornare Carcare la perla della Val Bormida. Sappiamo che ci sono dei problemi e non ci nascondiamo dietro ad un dito, porteremo a conoscenza di tutta la popolazione quello che noi in Comune andremo a verificare. Abbiamo un nostro programma di cose fattibili, Carcare ha bisogno di cose realizzabili".

Subito un accenno a via Abba: "Noi cercheremo di portare avanti una variante - ha sottolineato Mirri - Carcare non ha bisogno di passerelle con gli ascensori ma di cose fattibili e che fanno il bene per il paese".

"Ci incontreremo subito con gli operatori economici di tutto il paese, vogliamo riprendere in mano il discorso della Pro Loco perché siamo l'unico paese senza una Pro Loco funzionante - ha aggiunto ancora il nuovo prima cittadino prima di congedarsi - Adesso consentitemi di gioire e andare a festeggiare con tutti i componenti della lista".