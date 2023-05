Elezioni Carcare, Ferraro incassa la sconfitta: "Segnale chiaro, la popolazione ha voluto cambiare"

"Una sconfitta netta e senza appello, abbiamo perso in tutti i seggi. Un chiaro segnale che indica come la popolazione abbia voluto cambiare, ne prendiamo atto".

Alessandro Ferraro, candidato sindaco della lista "Insieme per Carcare", commenta così l'esito del voto che ha decretato Rodolfo Mirri nuovo primo cittadino carcarese.

"Non me l'aspettavo, auguri e complimenti al sindaco Mirri - ha aggiunto Ferraro - amministrare il paese non sarà facile".

In conclusione, un pensiero a quella che sarà l'attività della minoranza da lui guidata: "La nostra sarà una opposizione costruttiva" ha evidenziato Ferraro.