Cengio, il commento di Massimo Marazzo: "Il nostro progetto è appena nato e non si chiude certo qui" (VIDEO)

Niente da fare per Massimo Marazzo, consigliere comunale di minoranza uscente, leader della lista "Cengio Cambia". Francesco Dotta, candidato sindaco della lista "Cengio nel Cuore" nonchè primo cittadino uscente, è stato riconfermato alla guida del comune valbormidese.

La percentuale di votanti è stata il 57,97% degli aventi diritto. Di questi, il 73,72 ha optato per la riconferma della squadra di governo uscente che ha raccolto 1.181 voti contro i 421 della lista sconfitta (26,28%).

"Il dato principale è l'affluenza bassissima, la popolazione ha partecipato poco al voto ma anche alla campagna elettorale. In questi cinque anni è aumentata in modo enorme la distanza tra palazzo e abitanti di Cengio. A fronte di questo risultato diventa ancor più evidente come il sindaco uscente avrebbe portato il comune diretto verso il commissariamento con il suo solo risultato" ha dichiarato Massimo Marazzo.

"Da parte nostra la cosa che più ci ha penalizzato è sicuramente il fatto che mi sia stato chiesto di candidarmi con troppo ritardo, questo non ci ha permesso di fare conoscere appieno la nostra proposta come alternativa sería e progettuale. Da un lato auguriamo al sindaco Dotta un buon lavoro assicurando che la nostra opposizione sarà seria e corretta, ma comunque presente puntuale e senza sconti" continua il candidato della lista "Cengio Cambia".

"Il nostro progetto è appena nato e non si chiude certo qui, questo è un punto di partenza, avremo modo di fare conoscere la nostra proposta nel tempo che verrà nei modi e forme che la mancanza di tempo non ci ha permesso di fare in queste poche settimane" ha concluso Marazzo.