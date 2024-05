Sviluppo Economico, da giugno 5 milioni e mezzo in bandi per competenze, economia circolare e innovazione del processo logistico

5 milioni e mezzo di euro, a valere sulla programmazione Fesr 2021-2027, per le imprese che investono in competenze, economia circolare e innovazione del processo logistico, messi a disposizione da Regione Liguria.

Ad annunciare i tre nuovi bandi è l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessio Piana: "Si tratta di tre nuove misure, che nelle precedenti edizioni hanno riscontrato complessivamente l'interesse di 153 imprese, che abbiamo deciso di riaprire per continuare a sostenere la competitività delle nostre attività. Tra giugno e luglio, in particolare, attiveremo un bando da 3 milioni per co-finanziare gli investimenti delle aziende che intendono passare da un approccio lineare ad uno circolare, uno da 1,5 milioni per rafforzare le competenze specialistiche e uno da 1 milione per quelle realtà della logistica ligure che vogliono migliorare, attraverso percorsi innovativi e digitali, il proprio processo intermodale".