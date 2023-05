La cassaforte tagliata in due, il gatto scomparso e il cane tenuto a bada con una coperta: ladri in azione ad Altare

Una scena da film: la porta di ingresso forzata con un piede di porco, la cassaforte tagliata in due, probabilmente usando un flessibile. La cagnetta, gravida, tenuta a bada con una coperta e una scopa.

L'episodio è avvenuto ieri mattina ad Altare dove i ladri hanno colpito in località Casa Bianca. Secondo quanto riferito, il bottino sarebbe stato esiguo: "Sono stati disturbati dalla sorella di mia suocera che è venuta a trovarla. Abita vicino a noi", spiega alla nostra redazione Raffaella.

"Il gatto è sparito. Non so se per paura oppure se portato via dai ladri stessi. Lui solitamente non esce mai di casa. La cagnetta per fortuna sta bene, abbiamo fatto un'ecografia e sia lei, sia i cuccioli, sono ok".

Tra le cose portate via anche una collana, simbolo di un forte legame familiare e affettivo: "Era in casa perché da riparare, solitamente non teniamo mai niente proprio per paura dei ladri".

"Ieri i carabinieri hanno fatto un sopralluogo e questa mattina sono andata a sporgere denuncia - conclude - Altare, rispetto a prima, non è più un luogo tanto tranquillo".