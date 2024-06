Oltre un centinaio di occhiali di grandi marche contraffatti: maxi sequestro in uno shop di Finalpia

Più di un centinaio di occhiali sequestrati in un negozio di Finale, di cui una trentina con marchi contraffatti: la Polizia Locale multa e denuncia la titolare dell’attività all'Autorità Giudiziaria.

Nell'ambito dei controlli volti a verificare la sicurezza dei prodotti di consumo, a Finale Ligure la Polizia Locale ha sequestrato numerose paia di occhiali, posti in vendita senza alcuna certificazione che ne attestasse la conformità e, quindi, i dovuti margini di sicurezza per la salute gli acquirenti



Ad operare sono state le agenti del Nucleo Tutela Consumatore della Polizia Locale Associata Finale/Loano, nella specifica circostanza coadiuvato dagli uomini del comando finalese.



All'atto del controllo all'interno di un negozio nel rione di Finalpia, l'attenzione del personale si è rivolta verso alcuni occhiali che riportavano i marchi di note griffe della moda (Gucci, Prada, ecc), risultati poi contraffatti, quindi approfondendo la verifica su altre decine di occhiali da sole risultate nella loro totalità prive delle indicazioni di legge

sulla capacità filtrante delle lenti, pertanto potenzialmente pericolosi per la salute degli occhi degli acquirenti.

All'interno del punto vendita, la Polizia Locale ha trovato anche alcune paia di occhiali con lenti graduate per la correzione dei difetti della vista, non vendibili senza una particolare qualificazione dell'esercente.

In totale più di cento gli occhiali posti sotto sequestro, di questi una trentina riportanti marchi contraffatt. Per quest'ultima violazione la titolare del negozio è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria a termini dell'articolo 474 del Codice Penale, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice del Consumo. Inoltre, la posizione dell'esercente, di cittadinanza extraeuropea, è ancora al vaglio della Polizia Locale per verificare la regolarità della permanenza sul territorio dello Stato.