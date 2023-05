Reperti storici sotto il Priamar: si va verso la revisione dei lavori

I ritrovamenti fatti alla base del Priamar, dall'ex parcheggio di Ata, richiederanno probabilmente una revisione del progetto finanziato con gli oneri del Crescent2.

Dopo un recente sopralluogo fatto dal Comune e dalla Soprintendenza si è deciso di fare ulteriori verifiche relative al posizionamento esatto del muro del fossato e alla "capponiera" per stabilire la ripresa dei lavori e eventuali modiche al progetto. Tutto dipenderà dalla parte ancora da scavare e legata al fossato, lato Crescent.

«Nell'ultimo sopralluogo con la Soprintendenza in cui abbiamo verificato la parte già fatta di scavi - spiega l'assessore all'Urbanistica Ilaria Becco - è stato concordato di fare ancora uno scavo di trincea per verificare la presenza e la posizione del muro del fossato lato Crescent, unico elemento non ancora trovato. Una volta fatto questo passaggio si deciderà quale strada intraprendere. Dopo le verifiche fino ad ora fatte si è stabilito di eliminare alcuni elementi, ma la parte ancora da verificare è quella del muro fossato che, se venisse mantenuto, comporterà un ridisegno del progetto rispetto alla soluzione originaria che nello spazio dal fossato prevedeva l'area verde».

Nell'area, interessata dai cantieri erano emersi due tunnel, uno che porta all’anfiteatro al di sotto dell’ex Ostello della gioventù e un secondo che porta al bastione e fino ad allora dimenticati, due grandi archi e le fondamenta di tre vecchi forni della Tardy & Benech, storica industria siderurgica savonese, risalente alla metà dell'Ottocento. Riportata alla luce anche una strada in ciotolato di epoca settecentesca.

I ritrovamenti fatti lo scorso aprile avevano causato una sospensione dei lavori e l’intervento della Soprintendenza.

Il progetto prevedeva la sistemazione a parco urbano della copertura della galleria portuale e del terreno circostante, il recupero del fossato di Levante della fortezza del Priamar e nuove alberature lungo via Impastato.