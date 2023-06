Il plauso del biker Garay al Santa Corona: "Aneurisma cerebrale, soccorso e curato da una grande squadra di medici"

La UCI Enduro World Cup di inizio giugno, oltre a mettere in mostra i sentieri dell'entroterra di Pietra Ligure e ad animare il centro cittadino, è stata anche l'ennesima occasione per comprendere il valore dell'ospedale Santa Corona.

L'eccellenza dei sanitari del nosocomio pietrese è stata fondamentale per soccorrere Iago Garay, biker spagnolo vittima proprio a Pietra Ligure di un grave problema di salute che lui stesso ha raccontato via social network:

"Sabato 3 ho iniziato la mia giornata a Pietra Ligure come tutte le altre. Mi sentivo abbastanza rilassato e pronto per un grande giorno. Ricordo di essere salito alla seconda tappa motivato e di buon umore - ha spiegato l'atleta - tutto è iniziato abbastanza bene e ho capito che stavo andando leggermente più veloce man mano che mi avvicinavo al finale. Mi stavo godendo quella sensazione quando, da qualche parte a metà strada, ho improvvisamente iniziato a notare che qualcosa non andava. Le mie orecchie hanno iniziato a ronzare e mi sono scoppiate. Ho pensato di essere andato così velocemente da non permettere al mio corpo di adattarsi".

"Poco dopo, la mia testa ha iniziato a farmi male, è stata una strana sensazione, non mi sono schiantato né ho colpito nulla con la testa, quindi la mia spiegazione logica è stata che devo aver pizzicato un muscolo o qualcosa del genere, ma il dolore ha iniziato a passare attraverso il mio collo, e poco dopo, non potevo muovermi - ha aggiunto il biker - Tutto quello a cui riuscivo a pensare era arrivare alla fine del sentiero per fermarmi e riposarmi un po' prima della fase successiva, ma c'erano 2 minuti o più di sentiero rimasti. A quel punto è diventato tutto abbastanza sfocato, non riuscivo a controllare molto la mia bici, ma alla fine sono arrivato in fondo. Tutto quello che ho potuto fare è stato sdraiarmi a terra e attraversare quella che è stata la cosa più dolorosa che abbia mai provato in vita mia".