Ospedale San Paolo: bando di concorso per il primario di Medicina 2

L'Asl2 ha pubblicato il bando di concorso per l'assunzione del direttore di Struttura complessa di Medicina Interna 2 dell'ospedale San paolo. Il primariato è attualmente coperto da Alessandro Zaccaria come facente funzioni.

Il posto è vacante da metà febbraio, da quando l'ex primario Lionello Parodi ha lasciato il reparto per la pensione, dopo 40 anni di lavoro, prima come medico della mutua e, infine, come primario del reparto fino al difficile periodo del Covid, quanto la Medicna 2 era stata trasformata in area dedicata alla cura dei pazienti colpiti dal virus.

Il reparto ha attualmente 58 posti letto ordinari, 21 di riabilitazione e 4 di Day Hospital, per circa 1150 ricoveri ordinari all’anno e circa 300 di riabilitazione (riferiti all'anno 2021), con un tasso di occupazione di posti letto del 100%, una degenza media di 14 giorni, circa 1053 ricoveri in Day Hospital, per un totale di circa 4.000 accessi e circa 6.000 prestazioni ambulatoriali.

La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e le domande dovranno essere presentate entro il 18 giugno alle 12.