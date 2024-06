Sanità, Cabina di Regia liste d’attesa, Gratarola: “Istituita per ottimizzare e migliorarne lo smaltimento”

“Con una recente nota il presidente ad interim Alessandro Piana ha formalizzato la richiesta di sostituzione nella cabina di regia del nominativo del Capo di Gabinetto con quello del Presidente della Giunta Regionale o di un suo delegato. Ricordo ai consiglieri Tosi e Ugolini che la composizione della cabina di regia risponde all'esigenza di coadiuvare la Giunta regionale nelle sue funzioni d'indirizzo e coordinamento delle Aziende sanitarie e degli enti del sistema sanitario attraverso la necessaria partecipazione di figure in grado di esprimere le posizioni dei rispettivi enti e di assicurare sincronia tra tutti gli attori del Servizio Sanitario regionale. La cabina di Regia rappresenta quindi una risposta sistemica al tema delle liste d'attesa al fine di prevedere risposte univoche per tutto il Sistema Sanitario Regionale ligure”.

Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito all’interrogazione in aula dei consiglieri Fabio Tosi e Paolo Ugolini in cui è stato chiesto di conoscere il motivo dell'inserimento nella pianta organica della Cabina di Regia del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e con quale altro soggetto verrà sostituito il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale alla luce delle dimissioni di quest'ultimo nel mese di maggio 2024.

“Dal momento che il Presidente della Giunta risulta avere tra le sue deleghe anche quella al Bilancio – continua l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – e poiché le misure relative all’abbattimento delle liste d’attesa presentano importanti riflessi sul piano economico, la sua presenza o di un suo delegato nella cabina di regia, come nel caso del Capo di Gabinetto, risulta pressocché indispensabile. Ricordo che la cabina di regia è composta anche dai Direttori dell'Area Salute e Servizi Sociali, della Direzione Centrale Finanze, Bilancio e Controlli, della Direzione Centrale Organizzazione, dal Direttore Generale di Alisa, dal Commissario per l'Innovazione digitale della Regione Liguria e dal Coordinatore della Segreteria tecnica. La stessa è stata quindi istituita a supporto dell'ottimizzazione dei processi digitali al fine di operare a supporto di Regione per l'attività di ottimizzazione e miglioramento dei processi e delle procedure riguardanti i tempi di attesa”.