Albenga: Palio Storico, prorogato il termine per consegnare la modulistica di adesione

È stato prorogato fino alla mezzanotte del 13 giugno il termine per presentare la domanda di adesione al Palio Storico di Albenga.

Attraverso il modulo scaricabile dal sito ufficiale del comune di Albenga sezione modulistica i richiedenti potranno essere ammessi a partecipare al Palio attraerso: l’apertura di una taverna straordinari; adesione attività commerciale esistente nel centro storico come bar, ristoranti ecc; food truck, dimensione massima 6x3 (su lungofiume via Trento); chiosco classico, dimensione massima 3x3 (su lungofiume via Trento); chiosco doppio, dimensione massima 6x3 (su lungofiume via Trento).