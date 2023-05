Alassio, nuova segnaletica nel centro: intensificati i controlli

Dopo l'aggiornamento della segnaletica nei giardini e nei parchi pubblici, la polizia municipale di Alassio ha avviato nei giorni scorsi il restyling di quella in prossimità del fronte mare e del centro cittadino.

"Abbiamo rimosso i cartelli scoloriti e quelli con riferimento normativi non aggiornati al nuovo regolamento di Polizia Urbana che ha raggruppato tutte le ordinanze degli ultimi anni", spiega Francesco Parrella, comandante della polizia municipale.

"Abbiamo fatto ordine in vista della stagione estiva e sottolineato quei comportamenti passibili di sanzione come circolare per le vie del centro o entrare nei negozi in costume da bagno, e, ovviamente il commercio abusivo. In questo senso abbiamo riproposto la campagna "No al falso!" e intensificato i controlli che già nell'ultimo fine settimana hanno portato al rinvenimenti di numerose borse e portafogli di noti marchi moda", conclude Parrella.

"Ovviamente - sottolinea anche Marco Melgrati, sindaco di Alassio - i controlli proseguiranno con sempre maggiore intensità durante la stagione estiva con le pattuglie balneari e, da quest'anno, anche con le nuove e-bike".