Bocciofila, piscina del Prolungamento e stadio Bacigalupo. Scaramuzza (Lega): "Qual è lo stato di avanzamento dei progetti?"

Un'interpellanza per chiedere al sindaco Marco Russo e alla giunta sviluppi sui progetti di riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture dell'Associazione Bocciofila Savonese e della piscina in via Trento Trieste oltre ad avere novità sullo stadio Bacigalupo.

A presentarla nel prossimo consiglio comunale di giugno il capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza con la richiesta di dettagli e chiarimenti sugli affidamenti e i futuri appalti.

"Premesso che l’attuale Amministrazione Comunale ha sul tavolo, da ormai quasi due anni, diversi progetti stilati e approvati con tanto di finanziamenti Regionali, Ministeriali e relativi nello specifico al PNRR - ha detto l'esponente leghista - Considerato che la progettazione avviata nell’estate 2021 dalla precedente Amministrazione non ha avuto seguito e la cittadinanza non è stata informata di ulteriori sviluppi nello specifico riguardo gli impianti dell’Associazione Bocciofila Savonese, della ‘piscina vecchia’ (con 2 milioni di euro di finanziamento regionale destinati altrove) e lo stadio Bacigalupo". E visto che è stato dichiarato dalla nuova amministrazione la volontà di fare valutazioni diverse sul secondo lotto della Piscina comunale Zanelli, interrompendo di fatto un percorso di sinergia con la Società Rari Nantes Savona quasi giunto al termine, che in tre anni avrebbe riconsegnato alla Città la 'piscina vecchia' con tutte le annesse attività ludico-sportive. Visto inoltre che essendo il Comune di Savona uscito dal piano di riequilibrio e quindi riacquisita la possibilità di mettere mano allo stadio Bacigalupo".