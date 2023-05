Ancora un guasto alla condotta del Roya 1: disagi nella frazione di Rollo, ad Andora

Un guasto alla condotta del Roya 1 ha creato problemi alla distribuzione dell’acqua nelle zone alte di Sanremo (in particolare in via Galilei, Borgo Tinasso e via Margotti) ma anche a Imperia, Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e la zona di Rollo ad Andora dove manca il prezioso liquido o, in taluni casi, ci sono cali di pressione.

Il guasto è avvenuto nella zona del porto di Bordighera e, gli operai e i tecnici di Rivieracqua sono immediatamente intervenuti. Effettuato lo scavo ora gli operai stanno provvedendo alle saldature, ma serviranno almeno 5 o 6 ore prima che la condotta sia riparata.

In serata, quindi, l’acqua tornerà a passare dalla condotta e, nel corso della notte anche dai rubinetti delle zone ora a secco. Come sempre alla ripresa del servizio l’acqua potrà risultare torbida.