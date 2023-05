Controlli in alcune pescherie della provincia di Alessandria: 9 mila euro complessivi di sanzioni da parte della Guardia Costiera

Nell’ambito dell’attività di controllo della filiera ittica da parte dei militari della Capitaneria di porto - Guardia Costiera savonese, nella giornata del 30 maggio, a seguito di attività investigativa presso alcune pescherie della provincia di Alessandria, sono stati rinvenuti, in vendita, tranci di tonno rosso privi della “certificazione di cattura”, documentazione obbligatoria per legge in quanto la specie ittica in questione è soggetta a quote comunitarie di cattura annuale al fine di preservarne la specie.

Gli ispettori pesca della Guardia Costiera hanno provveduto a sanzionare il venditore con una sanzione amministrativa da euro 2.000, per inosservanza al Regolamento comunitario che ne disciplina la materia. Il prodotto, per un quantitativo di kg 6, è stato sottoposto a sequestro amministrativo cautelare.

Il nucleo della Guardia Costiera sta adesso acquisendo i vari documenti commerciali di acquisto del prodotto al fine di risalire all’intera filiera per verificare se detta partita di tonno rosso rientri nelle catture illegali. I primi accertamenti hanno comportato ulteriori sanzioni amministrative per un complessivo di 9.000 euro.

L’attività posta in essere dagli ispettori pesca della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Savona, si inserisce nell’ambito delle numerose attività di controllo che vengono effettuate su tutto il territorio di competenza a tutela della salute dei consumatori, della risorsa ittica e dell’ambiente marino nel suo complesso.