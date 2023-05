Alpicella ospiterà il 46esimo Incontro diocesano delle confraternite

Domenica 4 giugno a Varazze, nella frazione Alpicella, si svolgerà il 46esimo Incontro Diocesano delle Confraternite alla presenza del vescovo Calogero Marino, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la locale Confraternita Santissimo Nome di Maria. Si comincerà alle ore 14:30 con il ricevimento delle rappresentanze.

Alle 15 nella Chiesa parrocchiale Sant'Antonio Abate si svolgerà una meditazione sulla vita della beata Chiara "Luce" Badano e la Serva di Dio Vera Grita, nel centenario della nascita, la quale per alcuni anni proprio nella scuola elementare di Alpicella lavorò come insegnante. Alle 16:30 i Vespri solenni precederanno la processione con gli stendardi e i crocifissi per le vie. Si concluderà con la benedizione e la consegna degli attestati.

"L'annuale incontro delle confraternite rappresenta un momento importante per i nostri sodalizi, un'occasione di riflessione, preghiera e testimonianza e per ritrovarsi insieme come membri delle confraternite a servizio delle rispettive comunità parrocchiali, oltreché di quella diocesana - dichiara il Priorato Diocesano - La partecipazione di monsignor Marino rafforza ancor più questi aspetti".