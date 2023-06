Esami di maturità 2023, tutti i nomi dei commissari della provincia di Savona

Iniziato il conto alla rovescia per gli esami di maturità. Si parte mercoledì 21 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 22 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio.

È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

Qui disponibili le commissioni d’esame che saranno presenti negli istituti della provincia di Savona.

ELENCO COMMISSIONI DEFINITIVE EDS 2023 SAVONA.pdf (spaggiari.eu)

Per quanto riguarda il Iº ciclo di istruzione (per gli alunni della terza media, ndr) i calendari e le prove d’esame sono predisposti, in questo caso, dalle singole scuole.

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Stato consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola, con news, approfondimenti, domande e risposte (https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html). Il Ministero, inoltre, accompagnerà studentesse e studenti, nelle prossime settimane e fino all’Esame, con post informativi e video esplicativi sul sito e sui propri canali social.