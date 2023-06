Tre nuove date per la Compagnia “I Sualli” nell’estate di Laigueglia

Anche quest’anno si è confermato un pieno successo il debutto stagionale della Compagnia Teatrale “I Sualli” con la nuova commedia intitolata “Gli Amici di Arturo”.

Un autentico “tutto esaurito” nelle due serate del 27 e 28 maggio scorsi, con tutti i posti a sedere delle Opere Parrocchiali occupati su prenotazione.

Così, per chi si è perso lo spettacolo e avesse intenzione di recuperarlo, i “Sualli” mettono a disposizione ben tre date distribuite lungo l’estate laiguegliese. La prima in ordine di tempo sarà quella del 20 giugno, seguita da quelle del 12 luglio e dell’8 agosto. Tutte le rappresentazioni saranno alle 21 presso le Opere Parrocchiali di Laigueglia. I posti a sedere sono limitati per cui si consiglia di prenotare presso le Opere stesse. L’evento gode del Patrocinio del Comune di Laigueglia.

Come ci ha ormai abituato l’autrice e regista Gabriella Minozzi, anche “Gli Amici di Arturo” è una commedia densa di equivoci, risate, colpi di scena ma anche spunti di riflessione. Stavolta la vicenda si svolge in un condominio: tutto procede secondo la routine finché non spunta una donna dal passato misterioso a destare stupore e creare scompiglio. E Arturo? Questo Arturo del titolo, chi sarà mai? Ovviamente non sveliamo troppo per non rovinare le sorprese perché la commedia merita di essere vista e goduta scena per scena.

Il cast comprende: Biagio Murgia, Daniele Giordano, Laura Russo, Marilù Gentile, Margherita Zanatta, Carla Sardegna, Danilo Galliani, Graziella Bo, Elena Siri e la stessa autrice e regista Gabriella Minozzi.

Le musiche di Johann Sebastian Bach sono eseguite dal duo Pellini-Tagliaferri; contributi musicali di DJ Vitaliana; service audio-luci dei Fratelli Croce; grafica di Mariarosa Minozzi e Bettino Cappellin.