Crisi idrica: tutti gli interventi del Masterplan Roja portati a termine

Durante l’incontro che si è svolto in Provincia nella mattinata di oggi 12 giugno tra i vertici di Rivieracqua e il prefetto Valerio Massimo Romeo, sono stati ricapitolati gli interventi previsti dal Masterplan Roja già realizzati.

In particolare sono stati portati a termine: noleggio di autobotti, su tutto il territorio, stanziati 240 mila euro; le bottigliette per la distribuzione al dettaglio di acqua alla popolazione 70 mila; ad Andora, installazione di serbatoi provvisori, stanziati 15 mila euro; a Borghetto d’Arroscia, in zona Ubaghetta e Ubaga, per alimentazione idropotabile, stanziati 230 mila euro mentre per l’installazione di serbatoi provvisori 15 mila; a Dolcedo per l’implementazione pompaggio aggiuntivo su rete comunale ed attivazione del pozzo in località Santa Brigida, stanziati 62 mila euro; a Rezzo, per la co-adduttrice stanziati 130 mila euro; a Sanremo, in località Castelletti, per il potenziamento del booster “Castelletti”, stanziati 40 mila euro; a Stellanello e in Valle Merula, nelle località di Canneto e Andora, per il rifacimento pozzi, stanziati 65 mila euro; a Taggia e Sanremo, nelle località di Arma di Taggia e Campo Pozzi, per la connessione reti Arma-Sanremo, stanziati 150 mila euro; a Vessalico per l’alimentazione idropotabile da un nuovo pozzo a serbatoio, stanziati 110 mila euro; a San Bartolomeo al Mare, nelle località di Cervo e San Bartolomeo per il Booster Cervo-San Bartolomeo, stanziati 85 mila euro.