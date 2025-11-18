Albissola, un'altra maxi vincita nel savonese: vinti 500mila euro con 10 euro

500mila euro. Questa la vincita ad Albissola Marina al gioco "Mega Miliardario".

La giocata è stata effettuata questa mattina presso la tabaccheria Nilla, di viale Liguria, nel comune albissolese. Ad avere vinto con un gratta e vinci da dieci euro è stata una signora, cliente abituale della tabaccheria. Grande è stata la felicità e l’emozione, sia per lei che per le tabaccaie.

La settimana scorsa a Dego una donna di circa 70 anni, che frequenta la tabaccheria di Alda Barlocco ha vinto 500mila euro con il gioco “La Tombola”, spendendo appena 5 euro.

Non è la prima volta che il tabacchino deghese porta fortuna: già nel 2011, un gratta e vinci, sempre da 5 euro, aveva regalato 500mila euro con il gioco “Il Miliardario”, confermando il negozio come un vero portafortuna per gli appassionati di lotterie.